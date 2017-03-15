أسلحة تكفي جيشاً.. كادت تُغرق أوروبا

أعلنت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، العثور على كميات هائلة من #الأسلحة، تكفي جيشاً، كانت معدة للبيع في #السوق_السوداء لإرهابيين وعصابات إجرامية.

وشنت الشرطة الإسبانية الغارات في شمال البلاد، وتحديدا في "مقاطعات فيزكايا وجيرونا وكانتابريا، وذلك في عملية جرت بالتعاون مع #الشرطة_ الأوروبية (يوروبول)".

وألقت السلطات القبض على 5 من المشتبه بهم، كما صادرت مبلغ 90 ألف دولار.

وصادرت الشرطة 10 آلاف قطعة سلاح تشمل بنادق هجومية ومسدسات ومدافع رشاشة وغيرها من الأسلحة النارية اليدوية، إلى 400 من #القذائف و#القنابل_اليدوية.

وكانت عصابة تهريب الأسلحة تستهدف على نحو التحديد إغراق #إسبانيا و #فرنسا و #بلجيكا بهذه الأسلحة.

أغرب ما أكدته الشرطة الإسبانية أن "العصابة المذكورة استغلت ثغرات قانونية وبعض الاختلافات في النظم الإدارية بين دول الاتحاد الأوروبي، وجلبت أسلحة من موردين معتمدين، ثم أعادوا التعامل معها في ورش متخصصة" لإخفاء مصادرها.