السجن 15 عاماً لداعشي يمني خطط لهجوم بالأردن

أصدرت #محكمة_أمن_الدولة_الأردنية الأربعاء حكما بسجن متطرف يمني 15 عاما دين بالانتماء لتنظيم #داعش والتخطيط لهجوم انتحاري بحزام ناسف في الأردن عام 2015.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق اليمني عبد الجليل الشراحي (23 عاما) الذي دين بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي بحزام ناسف في #الأردن عام 2015".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن عاما واحدا بحق عبد المالك حسين (22 عاما)، وهو يمني أيضا، بعد إدانته بجنحة عدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي لعلمه بما خطط له الشراحي وعدم الإبلاغ عنه".

وبحسب المصدر فإن الشراحي "عضو بكتيبة الاغتيالات التابعة لتنظيم داعش وخطط للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية كخطف عسكريين أردنيين وقتلهم أمام الكاميرا، واستهداف سياح أميركيين وروس".

وأضاف أن "الداعشي اليمني كان أصلا يقاتل إلى جانب تنظيم #القاعدة_في_اليمن".

ونفذ المدان "اغتيالات لصالح داعش في اليمن قبل أن يحاول الالتحاق بالتنظيم في #سوريا، وتوجه إلى الأردن لهذه الغاية، لكن لصعوبة الوصول إلى سوريا قرر تنفيذ هجمات في المملكة"، بحسب المصدر.

وعرض الشراحي الأمر على عبد المالك حسين ليشارك معه فرفض لكنه لم يبلغ عنه.

وتلقى الشراحي لاحقا أوامر من التنظيم بصنع حزام ناسف لتنفيذ هجوم، على أن يبلغ بالهدف عند انتهاء التصنيع، لكن قبض عليه أثناء التحضير للهجوم في آب/أغسطس 2015.

ويشارك الأردن في تحالف دولي تقوده #واشنطن ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.