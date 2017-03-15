بالصور.. عصابات إسرائيلية تغرق الضفة بالمخدرات

تمكنت #الشرطة_الفلسطينية منذ بداية العام الجاري من ضبط مواد مخدرة بأنواعها المختلفة من #الهيروين والحشيش والماريانا ومستنبتات لزراعتها بقيمة تقدر بـ 16 مليون دولار.

وتواصل الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية القيام بحملات تفتيش ومداهمة في معظم البلدات والمدن الفلسطينية لملاحقة تجار المواد السامة والمتعاملين فيها، حيث ألقي القبض منذ بداية العام على نحو 450 شخصا متهمين بزراعة وترويج المخدرات.

واللافت في هذه التجارة التي انتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية، وجود مزارع ومشاتل خاصة ومعامل تكرير لصناعة #المخدرات، حيث تم ضبط 6 مشاتل لزراعة الماريجوانا، تحتوي نحو 7500 شتلة، وتم ضبط تلك المشاتل، إما في آبار خاصة أو داخل بنايات حديثة ومزارع مخفية.

وقال لؤي رزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لـ"العربية.نت"، إن النشاط الكبير لتجارة المخدرات في الأراضي الفلسطينية مؤخرا ليس طبيعيا، ومن خلال البحث اكتشف أن عصابات كبيرة داخل إسرائيل تستغل المناطق الحدودية لبناء معامل لصناعة المخدرات أو مشاتل لزراعة نبتة #الماريجوانا".

وتعمل #عصابات_إسرائيلية بالتعاون مع أفراد فلسطينيين، على بناء مزارع ومعامل للمخدرات في البلدات والقرى الحدودية التي لا يوجد فيها نفوذ أمني للسلطة الفلسطينية، ما يساعدهم على سهولة الهرب والتخفي، وإخفاء الأدلة الجنائية لحظة اكتشافهم.