ماي رداً على منع الحجاب: للمرأة الحرية بأن تلبس ما تشاء

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي الأربعاء أنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه، وذلك بعد أن قضت أعلى محكمة عدل بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأن الشركات يمكنها حظر ارتداء #الحجاب بشروط معينة.

وأثار حكم محكمة #العدل_الأوروبية والذي شمل كذلك مظاهر دينية أخرى عاصفة من الانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزعماء دينيين.

وقالت ماي أمام #البرلمان_البريطاني ردا على سؤال عن الحكم "لدينا.. تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم #حرية_التعبير وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك."

وأضافت "قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب مثل أمن الحدود أو ربما في المحاكم والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه."