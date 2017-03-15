محاكمة المتورطين بتفجير الركبان.. والمتهمون ينكرون

نفى 5 متهمين بقضية #تفجيرات_الركبان الإرهابية التي وقعت في رمضان الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد حرس الحدود الأردنية ورجال الأمن العاملة على #الحدود، التهم المسندة لهم.

وقال المتهمون على رد سؤال المحكمة فيما إذا كانوا مذنبين أم لا، قالوا "نحن غير مذنبين".

وبينت المحكمة أن جميع المتهمين من سكان مخيم الركبان الذي يقع في المنطقة المحرمة بين #الأردن و #سوريا، وأن أعمارهم تتراوح ما بين 20 إلى 26 سنة، 4 منهم أصلهم من تدمر، أما الأخير فجاء إلى مخيم الركبان من ريف #دمشق.

ونسبت المحكمة للمتهمين تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد #متفجرة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى هدم بناء وحيازة #أسلحة أوتوماتيكية للقيام بأعمال إرهابية واستيراد مواد #مخدرة بقصد الاتجار والدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

وباشرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء، محاكمة المتهمين الخمسة في جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر بالدعوى إلى الأحد 19 من آذار/مارس الحالي لتمكين المدعي العام من إحضار شهود النيابة.

قامت المحكمة بتوكيل محام للدفاع عنهم على نفقة الدولة حسب إحكام المادة 208 من أصول المحاكمات الجزائية.

والمتهمون هم نجم العمور، أحمد البدور، فادي العمور، خليف غياث، احمد هلال يحملون الجنسية السورية ومن النازحين الموجودين في منطقة الركبان.

يشار إلى أن الجهاز الأمني في القوات المسلحة تمكن من إلقاء القبض على المتهمين على الحدود الأردنية السورية، وتبين أنهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، بعد أن قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة وتصوير العملية التي وقعت في رمضان الماضي 2016 وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية.