نيران الخلاف التركي الهولندي تطال "تويتر"

امتد الخلاف الدبلوماسي بين #تركيا و #هولندا إلى شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، حيث وقع هجوم واسع النطاق على حسابات جهات بارزة على #تويتر كثير منها لا صلة له بالأمر.

واستخدمت في الهجمات رسائل مناهضة للنازية باللغة التركية، ونالت الاختراقات من حسابات مديرين تنفيذيين بارزين ودور نشر ووكالات حكومية، وأيضا بعض مستخدمي تويتر المنتظمين.

ومن بين الحسابات التي تم اختراقها حساب #البرلمان_الأوروبي والحساب الشخصي للسياسي الفرنسي آلان جوبيه.

كما تم اختراق حسابات خدمة رويترز في #اليابان ومجلة #فوربز وعدة وكالات غير هادفة للربح، منها #منظمة_العفو_الدولية وفرع منظمة #الأمم_المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الولايات المتحدة وجامعة ديوك.