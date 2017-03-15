وزير بريطاني: استفتاء اسكتلندا في 2018 لن يكون قانونياً

قال ديفيد ماندل، الوزير البريطاني لشؤون #اسكتلندا إنه سيكون من المستحيل إجراء #استفتاء قانوني وحاسم على استقلال اسكتلندا في الإطار الزمني الذي تطلبه نيكولا ستيرجن رئيسة الوزراء.

وكانت ستيرجن قالت إنه يتعين إجراء الاستفتاء في أواخر 2018 أو أوائل 2019 عندما تتضح شروط خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي.

وصوتت #بريطانيا في مجملها لصالح الخروج من الاتحاد، لكن اسكتلندا صوتت لصالح البقاء داخله.

وقال ماندل لصحيفة هيرالد الاسكتلندية "سيكون من المستحيل على الناس في الإطار الزمني الذي اقترحته نيكولا ستيرجن أن يكوّنوا وجهة نظر منطقية، وبالتالي لا يمكنهم إجراء استفتاء قانوني وحاسم."

"ليس لدى اسكتلندا خيار أن تبقى داخل الاتحاد الأوروبي في حين تغادره بريطانيا أو أن ترث اسكتلندا مكان بريطانيا. هناك افتراض ضمني في طلب توقيت إجراء الاستفتاء بأن إجراءه والتصويت لصالح الاستقلال يمكن بشكل ما أن يمنع خروج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي. وهذا غريب".