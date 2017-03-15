يلدرم للعبادي: لن نسمح بتعكير أجواء العلاقات بيننا

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدرم بأنه لن يسمح بتعكير أجواء العلاقات بين بلاده والعراق، خصوصا فيما يتعلق بموضوع تواجد القوات التركية، داعيا رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي إلى زيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصاله هاتفيا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الثلاثاء، جرى خلاله مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين والحرب على داعش، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الأخير تلقى في مستهل المكالمة تهنئة نظيره التركي بمناسبة تقدم القوات العراقية في #الموصل ضد تنظيم #داعش وقرب تحرير محافظة #نينوى وتأكيده أن تركيا تقدم ما في وسعها لمساعدة النازحينَ العراقيين.

وأورد البيان نقلاً عن العبادي قوله إن العمليات العسكريةَ في الموصل ونينوى تسيرُ على نحو جيد جدا فعلى الرغم من ازدياد عدد النازحين فإن الحكومةَ قد وفرت عددا كافيا من الخيم لتأمين احتياجاتهم، كما أن القوات العراقية المركزية تتعاون مع قوات البيشمركة بإدارة الوضع الأمني في سنجار وأن الحكومة لن تسمح بأي تدخل في هذا الشأن.

وبين رئيس الحكومة العراقية أن القوات العسكرية شارفت على تحرير نينوى والموصل بالكامل، وأن على تركيا سحب كافة القوات التركية من #العراق لأن هذا الأمر يتعلق بالسيادة العراقية خصوصا وأن العراق حريص على تطوير علاقاته مع #تركيا إلى أبعد حد حسب ما ذكر البيان.