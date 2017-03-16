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اسطنبول.. إحباط هجوم إرهابي كبير

المصدر: دبي – العربية.نت
عناصر من الشرطة التركية - توضيحية
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قالت #الشرطة_التركية، الخميس، إنها اعتقلت شخصين يشتبه بأنهما ينتميان إلى تنظيم داعش كانا يخططان لشن "هجوم كبير" على غرار المذبحة التي وقعت في مطعم في اسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب الإعلام الرسمي.

وداهمت شرطة اسطنبول خلية يشتبه بأنها لتنظيم #داعش في منطقة كاغيثين على الجانب الأوروبي من المدينة، واعتقلت رجلين تردد أنهما من أصل أوزبكي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

منفذ هجوم اسطنبول ليلة رأس السنة منفذ هجوم اسطنبول ليلة رأس السنة

وذكرت #الشرطة أن الرجلين "كانا يستعدان لشن هجوم كبير مثل الذي استهدف" مطعم رينا وقتل فيه 39 شخصاً معظمهم من الأجانب، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وصادرت الشرطة بنادق كلاشنيكوف وذخائر و500 عيار ناري، ووثائق تتعلق بتنظيم داعش ومواد رقمية.

كلمات دالّة

#الشرطة التركية, #داعش, #الشرطة

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