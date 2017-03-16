الأردن يقتل 3 متسللين من بين 7 حاولوا اجتياز حدوده

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الترابي من #الأراضي_السورية إلى #الأردن، فيما قتلت ثلاثة منهم، وفق بيان الجيش الأردني.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة بالجيش الأردني بأن قوات حرس الحدود أحبطت الأربعاء، محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه طبقت قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، فيما فر البقية إلى داخل العمق السوري، كما ضبط 6 أكياس بداخلها 850 كف حشيش، وحولت إلى الجهات المختصة.

وكان الجيش الأردني صرح في وقت سابق على لسان قائد قوات حرس حدوده، أن عمليات التهريب والتسلل تحدث بشكل شبه يومي على اختلاف أنواعها، مبيناً أن بعض #التنظيمات_المتطرفة ترعى عمليات التهريب لتمويل أنشطتها، وقد أحبطت قوات الحرس العمليات المرتبة بهذه المجموعات، حيت قتلت مهربين ينتمون إلى جيش #خالد_بن_الوليد.