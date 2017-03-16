الإمارات: "استشهاد جندي ضمن عمليات التحالف في اليمن"

أعلنت #القوات_المسلحة_الإماراتية ، اليوم الخميس، عن "استشهاد" أحد جنودها المشاركين في عمليات #التحالف_العربي لدعم #الشرعية_في_اليمن.

وأعلن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة عن "استشهاد العريف أول زكريا سليمان عبيد الزعابي، أحد الجنود البواسل المشاركين ضمن عملية #إعادة_الأمل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية #السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان: "تتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته".