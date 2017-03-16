موسكو تنفي تورطها في هجوم إلكتروني على "ياهو"

نفى الكرملين، اليوم الخميس، أي علاقة لروسيا في #الهجوم_الإلكتروني الكثيف على مجموعة "ياهو" والتي نسبته السلطات الأميركية إلى عضوين في #الاستخبارات السرية #الروسية (جهاز الأمن الاتحادي - أف أس بي).

وقال المتحدث باسم #الكرملين دميتري بسكوف: "يستحيل أن تكون أي إدارة روسية بما فيها جهاز الأمن الاتحادي متورطة رسمياً في أعمال غير قانونية في الفضاء الإلكتروني".

وأضاف أن " #روسيا رغبت على الدوام وأظهرت ذلك على عدة مستويات، بالتعاون في مكافحة جرائم القرصنة بهدف ضمان أمن الفضاء المعلوماتي".

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت الأربعاء عن توجيه الاتهام إلى عميلي استخبارات روسيين واثنين من #قراصنة الكومبيوتر بجرم #سرقة 500 مليون حساب تابع لعملاق #الانترنت " #ياهو "، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة الألكترونية في التاريخ.

ويربط القرار الاتهامي بين جهاز الأمن الروسي "أف أس بي" وبين #الاختراق الهائل للمعلومات في "ياهو" عام 2014، والذي تم استخدامه بحسب المسؤولين الأميركيين للتجسس والربح المادي.

وكشف القرار عن هوية العميلين الروسيين المتهمين وهما دميتري دوكوشاييف (33 عاماً) وايغور سوشوتشين (43 عاماً)، وعمل الاثنان في السابق لحساب جهاز الاستخبارات الروسي الذي حل مكان الـ"كي جي بي".

وبالنسبة إلى دوكوشاييف فقد كان ضابطاً في مركز حماية المعلومات في "أف أس بي" المعروف باسم "المركز 18"، ومهمته التحري عن جرائم القرصنة، وهو نقطة الاتصال لـ"أف بي آي" في موسكو فيما يتعلق بجرائم المعلوماتية.