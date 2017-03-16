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حزب رئيس وزراء هولندا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

المصدر: دبي - قناة العربية
ناخب يدلي بصوته في الانتخابات العامة الهولندية بلاهاي
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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الهولندية تقدم الحزب الليبرالي بزعامة #رئيس_الوزراء_الهولندي #مارك_روتي وحصوله على العدد الأكبر من #مقاعد #البرلمان .

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي خلال تجمع لانصاره في لاهاي بعد الانتخابات رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي خلال تجمع لانصاره في لاهاي بعد الانتخابات

وحلت ثلاثة #أحزاب بينها الحزب اليميني المتطرف بالتساوي في المركز الثاني.

وأشارت #الاستطلاعات إلى حصول حزب روتي على 31 مقعدا من 150 مقعدا في البرلمان، في حين ستنال الأحزاب الثلاثة التي تليه 19 مقعداً لكل منها. وشهدت#الانتخابات نسبة مشاركة قياسية مع تدفق الملايين على مراكز الاقتراع.

رجل يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية الهولندية رجل يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية الهولندية

ورحب رئيس المفوضية الأوروبية بالفوز الصريح الذي حققه رئيس الوزراء مارك روتي على زعيم اليمين المتطرف معتبرا أنه تصويت لأوروبا، تصويت ضد #المتطرفين .

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