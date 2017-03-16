حزب رئيس وزراء هولندا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الهولندية تقدم الحزب الليبرالي بزعامة #رئيس_الوزراء_الهولندي #مارك_روتي وحصوله على العدد الأكبر من #مقاعد #البرلمان .

وحلت ثلاثة #أحزاب بينها الحزب اليميني المتطرف بالتساوي في المركز الثاني.

وأشارت #الاستطلاعات إلى حصول حزب روتي على 31 مقعدا من 150 مقعدا في البرلمان، في حين ستنال الأحزاب الثلاثة التي تليه 19 مقعداً لكل منها. وشهدت#الانتخابات نسبة مشاركة قياسية مع تدفق الملايين على مراكز الاقتراع.

ورحب رئيس المفوضية الأوروبية بالفوز الصريح الذي حققه رئيس الوزراء مارك روتي على زعيم اليمين المتطرف معتبرا أنه تصويت لأوروبا، تصويت ضد #المتطرفين .