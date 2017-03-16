سابقة.. مبعوث ترمب يلتقي قادة من المستوطنين

التقى جيسون غرينبلات الممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد #ترمب لعملية السلام في الشرق الأوسط، الخميس مع قادة عن المستوطنين في خطوة غير عادية، وستثير على الأرجح مخاوف حول مستقبل #حل_الدولتين.

وأكدت السفارة الأميركية أن غرينبلات أجرى محادثات مع قادة من المستوطنين في #القدس، في إطار لقاءات مبعوث ترمب هذا الأسبوع في زيارته لإجراء محادثات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن مجلس "يشع" الاستيطاني أن الاجتماع الذي شارك فيه زعيمان من الحركة الاستيطانية قد يكون أعلى اجتماع رسمي يجريه.

وقال متحدث باسم المجلس إن "ممثلين عنه التقوا مع جون كيري وغيره على هامش الأحداث، ولكن لم يكن لدينا اجتماعات رسمية مثل هذا".

وأضاف "لم تجتمع الإدارة السابقة هكذا" مع المستوطنين.

ويعتبر المجتمع الدولي كل #المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة #الحكومة_الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.