طرد به مادة متفجرة أرسل لوزير المالية الألماني

عثرت الشرطة الألمانية، الأربعاء، على طرد يحتوي على "خليط متفجر" غالبا ما يستخدم في الألعاب النارية وتسبب في جروح لدى اكتشافه في وزارة المالية في وسط برلين، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة برلين إن الطرد عثر عليه في مكتب بريد الوزارة ويحتوي "خليط متفجر (..) غالبا ما تستخدم في إنتاج معدات الألعاب النارية".

وقال متحدث باسم الشرطة إن المغلف احتوى أيضا "نوعا من الصاعق".

وبحسب صحف شعبية بيلد وبي زي كان الطرد موجها مباشرة لوزير المالية الإلماني ولفغانغ شويبله.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الخليط مصنع يدويا. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات جارية في القضية.