طيران الإمارات: يمكن سفر ركاب لأميركا من دول "محظورة"

قالت شركة طيران الإمارات، الخميس، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا الشركة بإمكان سفر الركاب من الدول المشمولة بأحدث قرار حظر أصدره الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على طائرات متجهة للولايات المتحدة بعدما أوقف قاض اتحادي تنفيذ القرار.



وقبل ساعات من الموعد المقرر لبدء سريان الحظر الأميركي المعدل على دخول الوافدين من ست دول مسلمة إلى #الولايات_المتحدة أصدر قاض اتحادي في هاواي أمس الأربعاء أمراً بوقف تنفيذه.



وقالت متحدثة باسم #طيران_الإمارات في بيان أرسلته لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أصدرت لاحقا تقريرا قالت فيه إن مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن سيتم قبول سفرهم إلى الولايات المتحدة إذا كانت معهم وثائق السفر اللازمة.



وأضافت المتحدثة إن طيران الإمارات ستلتزم بما ورد في هذا التقرير.