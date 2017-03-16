غرق سفينة شحن تركية قبالة ليبيا وفقدان 7

أعلن فقدان سبعة من أفراد طاقم سفينة شحن تركية وإنقاذ ستة آخرين، إثر غرق السفينة الخميس قبالة #ليبيا، بحسب متحدث باسم #البحرية_الليبية.

وقال اللواء أيوب قاسم لوكالة فرانس برس، إن "طاقم السفينة يتكون من 13 بحاراً من جنسية تركية. تم إنقاذ ستة منهم، وعملية البحث والإنقاذ جارية عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم سبعة"، موضحاً أن عملية الإنقاذ تمت إثر "المعلومات الواردة من راديو ميناء #مصراتة بوجود سفينة تركية تطلب الاستغاثة على بعد 2 إلى 2.5 ميل من الميناء".

وأضاف أن "عملية البحث عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم سبعة جارية، وتعرقل أعمال البحث حالة البحر المضطربة".

وأوضح أن "السفينة كانت قادمة من #تركيا في اتجاه مصراتة، وهي تحمل شحنة غبار الرخام وسبب الغرق ربما يعود إضافة لسوء #الأحوال_الجوية إلى قدم السفينة حيث يرجع تاريخ صنعها إلى 1979".