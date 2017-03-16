قتيلان في تفجير انتحاري في مخبأ لمتطرفين في بنغلادش

أعلنت شرطة #بنغلادش مقتل شخصين في #تفجير #انتحاري وقع الخميس في مبنى قرب مدينة #تشيتاغونغ الساحلية كان عناصرها يفرضون حوله طوقا أمنيا للاشتباه بوجود #متطرفين بداخله.

وقال صنوار حسين المفوض في شرطة مكافحة #الإرهاب إن الانتحاريين "نزلا السلالم وأحدثا انفجارا كبيرا. بعض أشلائهما تناثرت لمسافة تصل إلى 25 أو 30 مترا".

وأضاف أن الانتحاريين هما رجل وامرأة وأن الانفجار أدى إلى تدمير أجزاء من سلالم المبنى.

من جهته قال قائد #الشرطة_البنغلادشية شهيد الحق لوكالة "فرانس برس" إن الانتحاريين هما عنصران في فصيل حديث النشأة في #جماعة_المجاهدين_بنغلادش، المنظمة المتطرفة المسؤولة بحسب السلطات عن العديد من الهجمات والاعتداءات الدموية بما فيها الهجوم الذي استهدف مقهى في العاصمة #دكا وأوقع 22 قتيلا بينهم 18 أجنبيا.

وأضاف في رسالة نصية: "على الأرجح هناك ثلاثة قتلى بينهم امرأة. لقد أصيب أيضا شرطيان بجروح".

ومساء الاربعاء فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المبنى الواقع في بلدة #سيتاكوندزو القريبة من تشيتاغونغ بعدما أطلق مسلحون النار على عناصرها والقوا قنابل يدوية باتجاههم.