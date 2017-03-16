مصادر مغربية تؤكد اعتقال رجل الأعمال اللبناني تاج الدين

أكدت مصادر من #الشرطة_المغربية لـ"العربية.نت" في المغرب، خبر اعتقال رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، مساء يوم الأحد الماضي.

وبحسب المصادر المغربية، فإن "بحثاً روتينياً في نظام معلوماتي لشرطة الحدود، قبل ختم جواز سفر قاسم تاج الدين، خلال مروره عبر مطار محمد الخامس في مدينة #الدار_البيضاء، أكبر مطار مغربي، مكن من اعتقاله".

وتبين للشرطة المغربية، بحسب مصادر "العربية.نت" أن الأمر يتعلق بقاسم تاج الدين، مطلوب "إلقاء القبض عليه، بموجب "أمر دولي، صادر عن السلطات القضائية الأميركية".

ونفت الرباط رسمياً ما وصفته "إشاعات مغرضة، ومزاعم"، بأن توقيف قاسم تاج الدين، هو "اختطاف خارج نطاق القانون".

ووصل قاسم تاج الدين إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من مطار كوناكري، في انتظار المغادرة، على رحلة جوية أخرى، في اتجاه العاصمة اللبنانية #بيروت.

ويحمل قاسم تاج الدين (62 سنة)، جنسيات لبنان وسيراليون وبلجيكا. وأحالت الشرطة المغربية في مطار الدار البيضاء، قاسم تاج الدن، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية/ فرقة للنخبة في التحقيقات، في الشرطة المغربية.

ومن المرتقب أن ينظر القضاء المغربي في مسألة تسليمه.