واشنطن تطالب غوتيريس بسحب اتهام إسرائيل بالفصل العنصري

طالبت #الولايات_المتحدة الأميركية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس، الأربعاء، بسحب تقرير أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة #يتهم #إسرائيل بتطبيق سياسة #الفصل_العنصري ضد #الفلسطينيين.

وكان غوتيريس نأى بنفسه عن التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، إلا أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته.

وقالت هايلي في تقرير إن "الأمم المتحدة غاضبة من التقرير".

وأضافت أن "سكرتارية الأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".

وكان التقرير خلص إلى أن "الأدلة المتوفرة تشير إلى أنه ثبت أن إسرائيل بلا يدع مجالا للشك، مذنبة بتطبيق سياسات وممارسات تمثل جريمة فصل عنصري".

وتضم إسكوا التي مقرها في بيروت، 18 بلدا عربيا، طبقا لموقعه، وتدرج دولة #فلسطين على أنها عضو كامل وتعمل على تعزيز التعاون والتنمية.

وقال المتحدث باسم #الأمم_المتحدة ستيفان دوجاريك أن "التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام" وتم وضعه دون التشاور مع سكرتارية الأمم المتحدة.