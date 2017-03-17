إسرائيل: الصندوق القومي الفلسطيني"إرهابي"..والسلطة تندد

قالت #الرئاسة_الفلسطينية مساء الخميس، إن إعلان وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور #ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة إرهابية" هو خرق أساسي لـ #اتفاق_أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت في بيان صحفي أن الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة، ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية.

وتابع البيان: إنه في الوقت الذي تحاول #الإدارة_الأميركية ومن خلال محادثاتها مع الأطراف كافة، ووجود مبعوث #الرئيس_ترمب في المنطقة لإيجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فإن هذا الإعلان يعتبر محاولة إسرائيلية لإعاقة وتخريب الجهود الأميركية والاستخفاف بها.

وقالت الرئاسة، نرفض هذا القرار رفضا تاماً، ونطالب #الحكومة_الإسرائيلية بمعالجة هذا الأمر فوراً، والتراجع عنه، لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية مع #إسرائيل.

وتابع البيان: وتدعو الرئاسة، دول العالم كافة إلى رفض هذا الإعلان حفاظاً على اتفاق رعته #الولايات_المتحدة والعالم بأسره.