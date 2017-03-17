"تقرير العنصرية" يطيح بمسؤولة أممية

استقالت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) من منصبها، الجمعة، بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين.

وأعلنت الأمين التنفيذي لإسكوا، ريما خلف، استقالتها في مؤتمر صحافي في بيروت.

وفي وقت لاحق لإعلانها تنحيها، قبل غوتيريس استقالة مديرة لجنة الإسكوا بسبب تقرير ينتقد إسرائيل، قائلاً إن السبب ليس المحتوى وإنما العملية نفسها.

وكان مسؤول بالأمم المتحدة، الجمعة، قال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو #غوتيريس طلب من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) التي تضم أغلب #الدول_العربية رفع تقرير يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين من موقع اللجنة على الإنترنت.

وكان تقرير اللجنة - التي تضم 18 دولة عربية – خلص إلى أن #إسرائيل أسست "نظام أبارتيد #فصل_عنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله".

وقال المتحدث باسم #الأمم_المتحدة ستيفان دوغاريك، يوم الأربعاء، إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة #الأمم_المتحدة.

وشبه متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بالدعاية النازية التي كانت معادية للسامية بشدة ووصفه بأنه "جدير بالازدراء وكذب صارخ".

وقالت #الولايات_المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، إنها تشعر بالغضب من التقرير. وكان التقرير لا يزال منشوراً على موقع الإسكوا اليوم الجمعة.

يذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، قالت في بيان "أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته".