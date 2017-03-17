عقوبات أميركية على بحرينيين تدعمهما إيران

رحّبت الخارجية البحرينية بقرار الولايات المتحدة بإدراج عضوين في "ألوية الأشتر" ضمن القائمة الأميركية للإرهابيين. كما أعلنت الوزارة أن موقف واشنطن يعكس إصرارها على التصدي لكل أشكال الإرهاب.

فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على رجلين من #البحرين ووضعتهما على لائحة الإرهابيين، وهما أحمد حسن يوسف، والسيد مرتضى مجيد رمضان علوي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية وضع الرجلين على لائحة العقوبات الاقتصادية ومنعت التعاطي المالي معهما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها، إن وضع الرجلين على لائحة الإرهاب يأتي وفقاً لأمر تنفيذي سابق يعتبر أن أي شخص إرهابي لو ثبت أنه الشخص الذي قام من قبل بعمل #إرهابي أو يشكل خطراً على المصالح الأميركية.

اتهام إيران

الأهم أن وزارة الخارجية الأميركية أشارت بوضوح إلى أن تصنيف الرجلين جاء "بعد تصاعد هجمات المتمردين في البحرين، حيث قدّمت إيران أسلحة وتمويلاً وتدريباً للمتمردين".

وكانت #الحكومة_الأميركية اتهمت #إيران، خصوصاً منظمات من #الحرس_الثوري وغيره في أعمال مشابهة لدى بداية الثورة في سوريا ضد نظام بشار الأسد، لكن البيانات الأميركية واتهام إيران بالتدخّل في شؤون الدول المجاورة تراجع خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والآن تعود اللهجة الأميركية إلى حدّتها ضد التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

وقال بيان وزارة الخارجية عندما وضع الرجلان من البحرين على لائحة #الإرهاب إن هذا التصنيف "خطوة إضافية في جهدنا المستمر بقوة لمواجهة نشاطات إيران التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ونشاطاتها في المنطقة والمتعلّقة بالإرهاب".

الرئيس الأميركي دونالد #ترمب كان أعلن أكثر من مرة أنه يريد مواجهة التصرفات الإيرانية في المنطقة، كما أن الإدارة الأميركية وجّهت إنذاراً لإيران بسبب تجربة الصواريخ منذ أسابيع، وبعدما هاجم #الحوثيون السفن #السعودية والإماراتية في مياه باب المندب.

كما أن بيان البيت الأبيض عن اجتماع الرئيس الأميركي مع #ولي_ولي_العهد السعودي أشار إلى أنهما "لاحظا أهمية مواجهة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

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ألوية الأشتر إرهابية

كذلك، قالت الخارجية الأميركية إن #الولايات_المتحدة "ستقف إلى جانب البحرين في مواجهة هذه المخاطر"، في إشارة إلى التدخلات الإيرانية وتصاعد الهجمات في الفترة الأخيرة من قبل مسلحين درّبتهم إيران أو سلّحتهم وموّلتهم.

وأضافت الخارجية الأميركية في تفاصيل التصنيف أن "السيد مرتضى مجيد رمضان علوي" هو عضو في ألوية الأشتر ومقرّها البحرين، أما أحمد حسن يوسف فمقرّه في طهران لكنه عضو في التنظيم"، وأكدت الخارجية الأميركية أن تنظيم "ألوية الأشتر" يتلقّى مساعدات وتمويلاً من حكومة إيران "وهي دولة راعية للإرهاب".

أما تنظيم "ألوية الأشتر"، فهو مسؤول عن عدة عمليات إرهابية استهدفت بشكل خاص #الشرطة والأمن في البحرين، وسقط في بعضها ضحايا، وذكّر البيان بهجوم التنظيم في البحرين العام 2014 حين سقط جنديان من البحرين وآخر من الإمارات، كما اتهمت الحكومة الأميركية تنظيم "ألوية الأشتر" باستهداف مصالح الأمن في دول #الخليج العربي ومنها البحرين والسعودية.

زيادة في التفاصيل قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العلوي معروف أيضاً باسم مرتضى السندي ومولود في البحرين في 27 مارس 1983، أما أحمد حسن يوسف فهو معروف باسم "أبو مريم" وأيضا باسم "سجد حسن نصير الزبيدي"، وهو مولود في 17 مارس 1986 في البحرين، كما أن بعض الوثائق تشير إلى أنه مولود في #بغداد وهو مقيم الآن في إيران.