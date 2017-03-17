وزير داخلية تركيا يهدد بإرسال 15 ألف لاجئ شهريا لأوروبا

هدد وزير الداخلية التركي، الجمعة، أن بلاده يمكن أن ترسل 15 ألف مهاجر شهريا إلى أوروبا التي وقعت مع أنقرة اتفاقا حاسما يحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح #سليمان_سويلو في مقابلة مع صحيفة الأناضول المؤيدة للحكومة مساء الخميس "إذا أردتم بوسعنا أن نفتح الطريق أمام 15 ألف لاجئ لا نرسلهم إليهم كل شهر".

وتابع سويلو "علينا أن نذكركم بأنه ليس بإمكانكم ممارسة الألاعيب في المنطقة وأن تتجاهلوا تركيا".

كما انتقد سويلو حظر التجمعات المؤيدة للاستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في عدد من المدن الأوروبية خصوصا في #ألمانيا وهولندا.

وتابع "هل سيتغير الدستور في ألمانيا أو في هولندا؟ إنه شأن داخلي يخصنا. ماذا سيؤثر عليكم؟ لماذا تتدخلون؟".

كما اتهم سويلو ألمانيا وهولندا بالوقوف وراء تظاهرات معادية لأردوغان في حزيران/يونيو 2013 وأخرى مؤيدة للأكراد في تشرين الأول/أكتوبر 2014 ومحاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو قائلا "يحاولون إنهاء العمل الذي لم يكملوه".

تشهد تركيا أسوأ أزمة دبلوماسية لها مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، وهي بدأت بعد رفض بعض الدول الأوروبية السماح بمشاركة مسؤولين أتراك في تجمعات مؤيدة لأردوغان في إطار استفتاء تنظمه #تركيا في 16 نيسان/ابريل 2017.

وهددت السلطات التركية في الأيام الأخيرة بتعليق العمل من جانب واحد باتفاق الهجرة الموقع قبل سنة مع الاتحاد الأوروبي من أجل وقف تدفق آلاف المهاجرين بحرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه.