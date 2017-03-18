أردوغان: رأي هانس أو جورج عن الإعدام لا يهمنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه يتوقع أن يوافق #البرلمان_التركي على إعادة العمل بعقوبة #الإعدام بعد استفتاء 16 نيسان/ابريل حول توسيع صلاحياته.

وقال #أردوغان: "أعتقد أن البرلمان سيفعل اللازم إن شاء الله بشأن مطلبنا حول عقوبة الإعدام بعد 16 نيسان/ابريل". وأضاف أنه سيوقع النص "بلا تردد".

يذكر أن #عقوبة_الإعدام ألغيت في 2004 في #تركيا في إطار ترشحها للانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي. وستعني إعادة هذه العقوبة انتهاء المفاوضات حول انضمام #أنقرة إلى التكتل الأوروبي.

وقال أردوغان السبت: "ما سيقوله هانس أو جورج لا يهمنا"، وهما اسمان يستخدمهما عادة في حديثه عن أوروبا. وأضاف: "ماذا سيقول شعبي؟ ماذا سيقول القانون؟ هذا ما يهم".

ومنذ #محاولة_الانقلاب في 15 تموز/يوليو، أكد أردوغان مرارا أنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان على ذلك، حتى إنه تحدث في شباط/فبراير عن إمكانية طرح ذلك للاستفتاء.