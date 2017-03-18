شرطة باريس تقتل رجلا حاول انتزاع سلاح جندي بمطار أورلي

قالت #الشرطة_الفرنسية إنها قتلت رجلاً بعدما حاول انتزاع سلاح حارس عسكري في مطار "أورلي" بباريس، فيما نفت العثور على #متفجرات في المطار، بينما أعلنت الداخلية الفرنسية عن إصابة شرطي بالرصاص في حادثة منفصلة عن مطار "أورلي" شمال #باريس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالشرطة الفرنسية قوله إن الرجل الذي أطلق النار على الشرطة في شمال باريس هو نفسه المهاجم في مطار "أورلي"، مضيفاً أن الرجل المعني في واقعتي باريس متطرف معروف لدى #أجهزة_الاستخبارات.

وقد فتح الإدعاء الفرنسي تحقيقاً بحادثتي مطار "أورلي" وشمالي باريس، كما اعتقلت الشرطة الفرنسية والد وشقيق منفذ اعتداء المطار.

وكان مراسل قناة "العربية" في باريس أفاد أن السلطات قامت بإخلاء مطار " #أورلي " بعد أن حاول رجل انتزاع #سلاح من جندي، بينما قالت الشرطة إنها تجري عملية في المطار، حيث قامت بتعليق الرحلات من وإلى مطار "أورلي" وتحويل بعضها إلى مطار "شارل ديغول" في باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه لم تقع أيه #إصابات بين المدنيين في حادث مطار "أورلي"، بينما نصحت الشرطة المواطنين بعدم التوجه لمطار "أورلي". وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الرجل القتيل لم يكن يحمل #أحزمة_ناسفة.

وفي وقت سابق، قال بيير هنري برانديه، المتحدث باسم وزارة الداخلية لقناة "فرانس إنفو" إنه تجري عملية بحث عن متفجرات في المطار للتأكد من أن القتيل لم يكن يضع حزاماً ناسفاً.

وفي رواية نقلتها وكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم وزارة الداخلية: "سرق رجل قطعة سلاح من عسكري ثم لجأ إلى محل تجاري في المطار، قبل أن تقتله قوات الأمن". وأضاف أنه لم يسقط جرحى، بينما قال شهود إنه تم إخلاء المطار.