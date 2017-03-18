رئيس الوزراء الياباني اليوم.. مع تركي الدخيل

في أول لقاء له مع وسيلة إعلام عربية، يتحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في برنامج #مع_تركي_الدخيل عن النقاط المشتركة بين الرؤية اليابانية المستقبلية ورؤية #السعودية 2030.

كما يتحدث #رئيس_الوزراء_الياباني عن آفاق التعاون مع السعودية في ظل هذه الرؤية. أيضاً، يجيب شينزو آبي عن سؤال حول تدريس التجربة اليابانية في العديد من المناهج الدراسية في العالم العربي، وهل #اليابان معنية بمساعدة الدول النامية على الأخذ بها؟

ويُعرض البرنامج الذي يقدمه الزميل #تركي_الدخيل على شاشة قناة "العربية" اليوم الأحد، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت غرينتش.