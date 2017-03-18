سقوط صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل

أعلن #الجيش_الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه فلسطينيون من قطاع #غزة على جنوب إسرائيل، السبت.

من جهتهم، أفاد مسؤولون أمنيون فلسطينيون أن #إسرائيل ردت عبر إطلاق النيران من دبابات على نقطة مراقبة تابعة لحركة #حماس التي تحكم القطاع، قرب بيت لاهيا في الشمال على الحدود مع إسرائيل.

ولم يسفر أي من الحادثين عن ضحايا.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن إطلاق النار على مركز المراقبة، إلا أنه أصدر بياناً مقتضباً عن الهجوم الصاروخي قال فيه "في وقت سابق من هذا اليوم، أطلق صاروخ من #قطاع_غزة على منطقة غير مأهولة" مشيراً إلى عدم الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

وشنت إسرائيل الشهر الماضي هجوماً جوياً وبالدبابات على قطاع غزة، رداً على هجوم مشابه على جنوب إسرائيل لم يوقع إصابات. وأدى القصف حينها إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح.

وشنت إسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة منذ عام 2008. ويسري وقف هش لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ حرب العام 2014.