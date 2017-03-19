أوروبا: خروج بريطانيا "عبرة" لبقية دول الاتحاد

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في مقابلة صحافية إنه ليس قلقاً من انسحاب دول أخرى من #الاتحاد_الأوروبي، لأن انسحاب #بريطانيا سيجعل تلك الدول ترى أن ذلك لم يكن خياراً جيداً.

وردا على سؤال من صحيفة "بيلد ام زونتاج" عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر "لا. إن نموذج بريطانيا سيجعل كل عضو يدرك عدم جدوى الانسحاب".

وأضاف "على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها بعضا مرة أخرى، وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي".

ويعتزم زعماء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان "أوروبا مستقبلنا" خلال الاجتماع المقرر في #روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد.

وقال يونكر إن على بريطانيا أن تعتاد على معاملتها كدولة غير عضو بالاتحاد".

وتابع "إن خيار نصف عضوية أو المزايا الانتقائية للعضوية غير متاح. في أوروبا أنت تأكل مما هو موضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها".

وأضاف يونكر أن دولا أخرى ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً، لكن ليس في عهده الذي ينتهي في 2019، لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد لم تف بالمتطلبات بعد.