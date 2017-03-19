الأردن: لن ندعو نظام الأسد لحضور القمة العربية بعمّان

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، عدم دعوة #النظام_السوري إلى #القمة_العربية المقرر عقدها في #الأردن بناء على قرار الجامعة العربية.

فيما رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، #التدخلات_الإيرانية في شؤون عدة دول عربية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي عقد في عمّان.

وبين أبو الغيط أن هناك مجموعة قرارات صادرة عن جامعة الدول العربية فيما يتعلق بتدخلات #إيران في المنطقة العربية والجزر #الإماراتية، كما أشار إلى جملة القرارات العربية المتعلقة بالإرهاب تتناول الرؤية العربية فيما يتعلق بمكافحته.

بدوره، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن العمل المشترك مع الجامعة العربية لضمان قمة ناجحة في عمّان، وأن تكون منبراً لحوار عربي صريح حول كيفية التعامل مع أزمات المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

من جهته، أعرب أبو الغيط عن أمله في أن تحظى قمة عمّان بحضور عربي غير مسبوق، مشيرا إلى أن إعلانا سيصدر عن القمة العربية المقبلة، وسيكون له تأثيره على أحوال الدول العربية والمنطقة برمتها.

وأشار خلال المؤتمر المشترك إلى أن القمة العربية المقبلة تعقد في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية، مضيفا أن القضايا العربية لا يمكن حلها من خلال اجتماع أو اثنين.

وسيلتقي أبو الغيط العاهل الأردني الملك عبدالله، وسيسلمه تقريراً كاملاً حول القمة العربية المقبلة بما تتضمنه من جدول الأعمال والمحاور التي ستبحث بها، إضافة إلى مجموعة من التقارير التي تتعلق بالقمة العربية السابقة.