سول.. البحث عن 9 جثث في عبارة غارقة منذ 3 سنوات

تستعد #كوريا_الجنوبية، الأحد، لانتشال العبارة "سيول" التي غرقت قبل نحو 3 سنوات، ما أدى إلى مقتل ما يربو على 300 شخص معظمهم أطفال في اختبار لنظام لرفع #العبارة إلى السطح أملا في العثور على آخر 9 جثث.

وأكد مسؤول بوزارة المحيطات والمصائد أن "السبب الرئيسي هو العثور على الجثث التسع المفقودة"، مشيرا إلى أن العملية تتكلف نحو 85 مليار وون (75 مليون دولار).

وكانت العبارة "سيول" غير سليمة من الناحية الهيكلية وتحمل حمولة زائدة وتسير بسرعة كبيرة عند انعطافها، ما أدى إلى انقلابها وغرقها أثناء #رحلة روتينية في 16 أبريل/نيسان 2014. والعبارة الآن على عمق 44 مترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة #جيندو.

وبين القتلى 250 مراهقا كانوا في #رحلة_مدرسية، وانصاع كثير منهم لتعليمات أفراد الطاقم الذين طلبوا منهم البقاء في أماكنهم حتى عندما كان أفراد الطاقم أنفسهم يلوذون بالفرار من العبارة أثناء غرقها.

ودعت عائلات #الضحايا إلى #انتشال العبارة وإجراء تحقيق أشمل في #الكارثة.