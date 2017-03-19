والد مهاجم أورلي: ابني ليس إرهابياً وهذا تأثير الحشيش

أكد والد زياد بن بلقاسم الذي قُتل في #مطار_أورلي الباريسي السبت بعدما هاجم عسكريين، أن ابنه "ليس إرهابياً" وأن ما فعله سببه الكحول والمخدرات والحشيش.

وصرح الأحد لإذاعة "يوروبا1" الفرنسية، قائلاً: "ابني ليس إرهابياً لم يكن يصلي أبداً، وكان يتناول #الكحول. هذا ما يحدث تحت تأثير الكحول والحشيش".

طلب من أبيه السماح

وكشف أن ابنه اتصل به بعد دقائق من حادث إطلاق نار سابق لهجوم مطار أورلي "في حالة من الاضطراب الشديد". وأضاف "قال لي سامحني يا أبي أرجوك، لقد أخطأت مع ضابط شرطة". وبعد ذلك أنهى الاتصال وتوجه إلى المطار بعد أن سرق سيارة أخرى.

وعقب ذلك سلم والده نفسه للشرطة الفرنسية حيث أبلغ لاحقا بمقتل ابنه.

وتسبب بلقاسم في حالة هلع في مطار أورلي الدولي جنوب #باريس صباح السبت، عندما تمكّن من السيطرة على سلاح جندية وتصويبه إلى رأسها. وقال إنه يريد الموت في سبيل الله ، لكن جنديين آخرين أطلقا عليه النار وقتلاه.

وجاء الهجوم بعد ساعتين من إطلاق زياد بن بلقاسم النار على الشرطة بعد أن أوقفته لتجاوزه السرعة المحددة عقب قضائه ليلة في حانة. وأصيب شرطي بجروح طفيفة في إطلاق النار.

وكانت الشرطة احتجزت والده لفترة وجيزة السبت، وأفرجت عنه الأحد بعد التحقيق معه. لكنها لا تزال تحقق مع شقيق وابن عم بلقاسم بعد أن سلما نفسيهما.