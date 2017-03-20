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اتصال مشبوه يخلي مكتب المدعي المالي وسط باريس

المصدر: العربية.نت
من باريس(أرشيفية)
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أخلت السلطات الفرنسية مكتب المدعي المختص بالجرائم المالية في وسط #باريس لفترة وجيزة الاثنين بسبب تحذير من قنبلة.

وجاء التحذير بعد اتصال هاتفي من مجهول ورفعته السلطات بعدما فتشت الشرطة المكتب لحوالي 90 دقيقة.

وتولى مكتب المدعي المالي عددا من القضايا الكبيرة في الأسابيع القليلة الماضية من بينها تحقيقات في مزاعم مخالفات مالية للمرشحين الرئاسيين مارين #لوبان وفرانسوا #فيون .

يذكر أن الخميس الماضي شهد أيضاً حادثاً مشابهاً، فقد أصيبت مساعدة إدارية تعمل في مقر #صندوق_النقد_الدولي في باريس، بجروح في يديها ووجهها، لدى فتح #رسالة انفجرت في مكتبها وفق ما أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية.

وأوضحت المصادر في حينها أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى انفجار سهم ألعاب نارية في الرسالة. وأضافت أنه تم إخلاء المكتب على سبيل الاحتياط.

كلمات دالّة

#باريس, #صندوق النقد الدولي, #رسالة, #لوبان, #فيون

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