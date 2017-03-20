تعرف على قائمة الدول الأسعد عالمياً

أكد التقرير العالمي للسعادة لعام 2017 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة أن #النرويج أسعد بلاد العالم.

وتصدرت الدول الخليجية الدول العربية في قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم لعام 2017، بينما كانت #سوريا بين الدول الأقل سعادة.

وجاءت دولة #الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية في المرتبة الـ 21، متبوعة بقطر في المرتبة الـ 35، ثم #السعودية (37) والكويت (39) ثم البحرين (41).

ولم يكن مفاجئا أن صنفت #سوريا (152) ضمن الدول الأكثر تعاسة في العالم، كما كان حال #اليمن (146) أيضا.

وتحل #الدنمارك في المركز الثاني، تليها أيسلندا وسويسرا وفنلندا وهولندا.

وتراجعت الولايات المتحدة للمركز الرابع عشر، ويعود ذلك للفساد والإجراءات الاقتصادية التي تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب اتخاذها.

وأشار التقرير أيضا إلى أن دول #إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا واليمن هي الأتعس حالا بين 155 دولة شملها التقرير السنوي الخامس.

الدول السعيدة هي تلك التي يوجد بها توازن صحي بين الرخاء وفقا لمقاييسه التقليدية، ورأس المال الاجتماعي ما يعني درجة عالية من الثقة في المجتمع وتراجع انعدام المساواة والثقة في الحكومة".