دبلوماسي أميركي يغادر مطروداً بأنف مكسور وعين متورمة!

أعلن مسؤولون، الاثنين، أن السلطات النيوزيلندية قامت بطرد #دبلوماسي #أميركي بعدما رفضت الولايات المتحدة رفع حصانته للسماح للشرطة باستجوابه في إطار #جريمة خطيرة.

ولم تكشف السلطات تفاصيل الجريمة، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن الدبلوماسي غادر البلاد الأسبوع الماضي وهو يعاني من #كسر في الأنف و #تورم في إحدى عينيه.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بوقوع حادث في لوير هات على مشارف العاصمة #ويلينغتون في ساعات الصباح الأولى من يوم 12 اذار/مارس "تورط فيه شخص من سفارة الولايات المتحدة".

وعند وصول الشرطة كان الشخص المعني قد غادر المكان ولم يتم توقيف أحد. واصطدمت كل محاولات التحقيق التالية بعقبة #الحصانة الدبلوماسية، وعليه طلبت وزارة الخارجية النيوزيلندية من واشنطن رفع الحصانة، لكن هذه الأخيرة رفضت، ما أدى إلى اتخاذ القرار بطرد الدبلوماسي.

وعلق رئيس الوزراء النيوزيلندي بيل إنغليش بأن الرفض "مؤسف"، مضيفا أنه يأمل بأن تقوم السلطات الأميركية بالتحقيق الخاص بها.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الدبلوماسي غادر ويلينغتون مع زوجته وأولادهما.

وقال متحدث باسم #السفارة_الأميركية إن الممثلية على "اتصال مع السلطات النيوزيلندية" حول القضية".