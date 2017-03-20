بالصور.. ديكتاتور كوريا انفجر ضاحكا بعد تجربة صاروخية

رصدت صور جديدة ديكتاتور #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ_أون وهو يضحك ملء شدقيه ويصفق والسعادة بادية على وجهه، محاطا بجنرالاته، أثناء #تجربة_صاروخية مهمة أجرتها بيونغ يانغ أمس الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي أشاد باختبار #المحرك الذي تم تصنيعه حديثا في موقع تونجتشانج-ري لإطلاق الصواريخ، واصفا التجربة الناجحة بأنها "ميلاد جديد" لصناعة #الصواريخ في البلاد.

وقال كيم إن التجربة الصاروخية تعد "اختراقا هائلا" في برنامج البلاد الفضائي.

وذكر الزعيم الكوري الشمالي أن "العالم بأسره سيشهد قريبا مغزى هذا النصر الكبير الذي تحقق اليوم". وأشار إلى أن التجربة الصاروخية سيطلق عليها "ثورة 18 مارس" في سياق تطور النظام الصاروخي للبلاد.

وعلقت كوريا الجنوبية، الاثنين، بأن أحدث اختبار أجرته كوريا الشمالية لمحرك صاروخي أظهر تقدما "ذا مغزى"، في حين قال محلل إنها خطوة خطيرة تجاه هدف #بيونغ_يانغ تطوير صاروخ يمكنه ضرب الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن المحرك الصاروخي سيساعد البلاد في امتلاك القدرة على إطلاق #أقمار_صناعية من بين الأفضل في العالم، مشيرة إلى أن هذا الاختبار أجري على نوع جديد من محركات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكان الهدف من التجربة التأكيد على تطوير قوة الدفع الصاروخي في ظل التأكد من نظام السيطرة وإجراءات الأمان.

والمحرك الصاروخي المستخدم في التجربة سيكون بمثابة قوة دافعة لبرنامج الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية في #كوريا_الشمالية.

وتحظر #الأمم_المتحدة على بيونغ يانغ إجراء تجارب على صواريخ بعيدة المدى، ولكن كوريا الشمالية ترد بأن برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية سلمي، وهو ادعاء ترفضه الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولون من كوريا الشمالية أنه خلال 5 سنوات سيطلقون أقمارا صناعية لمراقبة الأرض والاتصالات وهو ما سيكون بمثابة خطوة تكنولوجية متقدمة.

وذكروا أن إطلاق مثل هذا الأقمار ووضعها في الفضاء يحتاج إلى محرك صاروخي قوي.

وأكدت كوريا الشمالية أن برنامجها الفضائي ربما يشمل إطلاق مركبة إلى #القمر في غضون 10 سنوات.