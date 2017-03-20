شاهد لحظة انقضاض مهاجم مطار أورلي على المجندة من الخلف

أظهر مقطع #فيديو التقطته #كاميرات المراقبة، كيف قام #مهاجم #مطار_أورلي بفعلته، التي نشرت الرعب، في ثاني أكبر مطار ازدحاماً في #فرنسا السبت.

ووثق الفيديو لحظة انقضاض منفذ الهجوم #زياد_بن_بلقاسم ، (39 عاما)، على المجندة من الخلف وانتزاعه #سلاحها ، واستخدامها كدرع، واضعا مسدسه على رأسه، ثم أمر الجنود الآخرين الذين كانوا معها بإلقاء أسلحتهم.

وكانت السلطات الفرنسية قد كشفت الأحد تفاصيل جديدة عن مهاجم مطار أورلي ، وقال المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس في مؤتمر صحافي له بعد الهجوم، إن المهاجم زياد بن بلقاسم وصل إلى مطار أورلي صباح السبت، وألقى حقيبة تحتوي على #عبوة من #البنزين ، وأمسك بمجندة كانت ضمن #دورية عسكرية بالمطار، واستخدمها كدرع، ووضع #مسدسه على رأسها وصاح في وجه الجنود الآخرين الذين كانوا معها قائلاً "ألقوا أسلحتكم. ضعوا أياديكم على رؤوسكم. أنا هنا للموت في سبيل الله. سيسقط قتلى على أي حال".

وأشار المدعي العام الفرنسي إلى أن المهاجم الذي حاول انتزاع سلاح المجندة، كان ينوي على الأرجح تنفيذ هجوم خطير. وأضاف "بالنظر إلى العنف الذي أظهره في لقطات (كاميرات المراقبة)، تشعر أنه كان ينوي عمل ذلك. كل شيء يقود إلى الاعتقاد بأنه كان يريد انتزاع السلاح حتى يكون هناك قتلى ثم يطلق النار على الناس".

إلى ذلك، عثرت #الشرطة_الفرنسية لدى تفتيش جثته على مصحف و750 يورو. كما عثرت في منزله على عدة غرامات من #الكوكايين ومنجل وبعض العملات الأجنبية.

أصاب شرطيا في شمال باريس



وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية شقيق المهاجم ووالده، الذي تبين أنه تلقى رسالة من زياد قبل ساعات قليلة من الهجوم على المطار.

أما المفاجأة الجديدة التي كشفها وزير الداخلية الفرنسي، برونو لو رو، فتكمن في أن زياد أصاب شرطيا بالرصاص في موقع آخر شمال فرنسا.

وفي التفاصيل، أن مهاجم أورلي أوقف من قبل الشرطة عند الساعة السابعة تقريباً صباح السبت في إحدى المناطق شمال باريس، إلا أنه لاذ بالفرار بعدما أطلق النار على أحد عناصر الشرطة وأصابه إصابة طفيفة في رأسه.

ثم توجه جنوباً، وسرق سيارة في ضواحي Virty sur seine، على بعد 10 كيلومترات من مطار أورلي، وهناك أيضاً اقتحم إحدى الحانات بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي، مهدداً من كانوا في داخلها، ليعود ويتوجه حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى مطار أورلي.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالشرطة الفرنسية قوله، إن الرجل المعني في واقعتي باريس (مطار أورلي وإطلاق النار على شرطي) متطرف معروف لدى أجهزة الاستخبارات.