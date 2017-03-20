عشية أول مناظرة.. ماكرون الأوفر حظا بسباق رئاسيات فرنسا

أظهر #استطلاع رأي، الأحد، أن #مرشح تيار الوسط #إيمانويل_ماكرون لا يزال #الأوفر_حظا للفوز بسباق #الانتخابات_الرئاسية وذلك عشية أول مناظرة تلفزيونية قد تسمح للمحافظ #فرنسوا_فيون الذي يواجه مشكلات جمة بالعودة إلى المنافسة.

وأوضح استطلاع لمؤسسة أودوكسا أن ماكرون، وهو وزير اقتصاد سابق ترشح مستقلا، سيتصدر الجولة الأولى من التصويت بنسبة 26.5 في المئة بفارق نصف نقطة مئوية عن زعيمة #اليمين_المتطرف #مارين_لوبان قبل أن يتغلب عليها في جولة الإعادة بحصوله على 64 في المئة مقابل 36 في المئة.

وبين الاستطلاع أن فيون سيحصل على 19 في المئة في الجولة الأولى، ما يؤكد صعوبة المهمة التي سيواجهها المرشح الذي كان يوما الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لإحياء حملته المتعثرة بفعل تحقيق في قضية احتيال.

وأظهر استطلاع منفصل لكانتار سوفريه-وان بوينت اتجاها مماثلا للجولة الأولى مع تعادل ماكرون ولوبان بحصول كل منهما على 26 في المئة متقدميْن على فيون الذي حصل على 17 في المئة.

ويتوجه الناخبون #الفرنسيون إلى صناديق #الاقتراع في 23 أبريل/نيسان على أن تعقد الجولة الثانية في السابع من مايو/أيار. وتحظى الانتخابات بمتابعة كبيرة خارج #فرنسا باعتبارها اختبارا آخر لحالة الاستياء الشعبي من الأحزاب التقليدية والمؤسسات مثل #الاتحاد_الأوروبي.