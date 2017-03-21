أردوغان: سوف أراجع العلاقات مع أوروبا بعد الاستفتاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن #تركيا قد تراجع بعد استفتاء إبريل/نيسان‭ ‬علاقاتها مع أوروبا التي وصفها بأنها "فاشية وقاسية" وتشبه ما كانت عليه قبل #الحرب_العالمية_الثانية.

ونشب خلاف بين تركيا وأوروبا إذ تتهم أنقرة بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا بانتهاج ما تقول إنه "أساليب نازية" بمنع وزراء أتراك من التحدث في لقاءات جماهيرية مع أتراك مقيمين في الخارج قبل استفتاء قد يمنح #أردوغان سلطات أوسع.

وقال #أردوغان إن عملية العضوية في الاتحاد الأوروبي لم تعد تهدد #تركيا وأضاف أن بلاده لن تسمح من الآن فصاعدا لأي أوروبيين على أراضيها بالتجسس تحت ذرائع مختلفة.