إنقاذ 6 آلاف مهاجر من البحر المتوسط في الأيام الماضية

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 6 آلاف #مهاجر أنقذوا في الممر الرئيسي من #ليبيا إلى إيطاليا عبر #البحر_المتوسط في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن أعدادا أكبر بدأت تسلك طريق التهريب البحري إلى #أوروبا مع بدء تحسن الأحوال الجوية وارتفاع حرارة الطقس.

وقال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة في إفادة صحافية، إن حوالي 500 مهاجر غرقوا حتى الآن هذا العام بينهم 22 حالة وفاة أبلغ عنها مؤخرا خفر السواحل الليبي، في حين وصل أكثر من 20 ألف شخص إلى أوروبا خصوصا إلى #إيطاليا.

وأضاف "لم ينته شهر مارس بعد، وأصبحنا نسابق الزمن لاستيعاب الواصلين الذين تجاوز عددهم أي مستوى سابق شهدناه في البحر المتوسط. عادة ما يحدث ذلك في الربيع أن تزداد الأعداد، لكن ليس من المعتاد أن تبلغ هذا الارتفاع في هذا الوقت المبكر، وتزداد معها أعداد الوفيات".