استقالة وزير الداخلية الفرنسي "بعد توظيف ابنتيه"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، #برونو_لورو، المستهدف بتحقيق أولي في وظائف لابنتيه، الثلاثاء استقالته مؤكداً "نزاهته".

وذكرت رئاسة الجمهورية بموازاة ذلك تعويضه في الداخلية بوزير الدولة الحالي للتجارة الخارجية، ماتياس فيكل.

وكانت محطة "تي. ام. سي"، قد ذكرت الاثنين، أن لورو وظف ابنتيه بعقد ذات مدة محددة حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية ثم طالبتين في الجامعة بين 2009 و2016 بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 55 ألف يورو. وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى.

وأقر الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصاً أو أثناء العطل المدرسية لكن ولا مرة بشكل دائم"، عندما كان نائباً عن سين سان دوني في دائرة شمال شرق #باريس.

