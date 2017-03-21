الداخلية اللبنانية: بتنا أمام تأجيل للانتخابات النيابية

أعلن #وزير_الداخلية_اللبناني ، نهاد المشنوق، أن البلاد باتت أمام #تأجيل فني لشهور قليلة للانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض إجراؤها في أيار/مايو المقبل.

وأوضح المشنوق أن سبب التأجيل هو لإفساح المجال أمام #الأحزاب المتنافسة للاتفاق على صيغة #قانون_جديد للانتخابات.

وتتراوح القوانين المقترحة بين النسبية الكاملة على أساس #لبنان دائرة واحدة أو قانون مختلط بين الأكثري والنسبي على أساس لوائح تعكس تحالفات، تبقى أساساً #طائفية، لتمثل كل طائفة أو حزب، أو إبقاء قانون ما يعرف بالستين الأكثري، ليفوز من يجمع أكبر الأصوات في اللوائح الانتخابية في كل منطقة.