5 قتلى بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقديشو

قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار حافلة صغيرة مفخخة في #مقديشو الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤول محلي، في أحدث اعتداء تشهده العاصمة الصومالية المضطربة. ووقع الانفجار عند نقطة تفتيش قرب #القصر_الرئاسي، بينما كان رئيس الوزراء الجديد يكشف عن تشكيلة حكومته.

وقال عبد الفتاح عمر هالان المتحدث باسم الادارة المحلية للعاصمة الصومالية إن "الآلية أوقفت عند حاجز تفتيش أمني عندما انفجرت، وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص بينهم أفراد أمن، وأصيب عشرة آخرون".

وأفاد عبد القادر يوسف وهو شاهد عيان أن "الانفجار كان كبيراً جداً، ورأيت الدخان والغبار في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف "كنت على سطح منزلي غير البعيد من المنطقة. وقد حصل ذلك بالقرب من المسرح وعلى مقربة من القصر الرئاسي".

وكان #رئيس_الوزراء_الصومالي الجديد حسن علي خير كشف في وقت سابق الثلاثاء تشكيلة حكومته الجديدة المكونة من 26 وزيراً بينهم ست نساء، بعد شهر تقريباً من المفاوضات السياسية.

ويُتهم مقاتلو حركة #الشباب الصومالية المرتبطون بالقاعدة، الذين يقاتلون لإطاحة الحكومة، بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في مقديشو.