تركيا تلغي كل التجمعات في ألمانيا قبل الاستفتاء

أعلنت منظمة مؤيدة للرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، أن #أنقرة قررت إلغاء كل #التجمعات في #ألمانيا قبل #الاستفتاء المرتقب في #تركيا في 16 نيسان/إبريل حول توسيع #صلاحيات أردوغان.

وقالت ناطقة باسم خلية التنسيق في الخارج التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه "تم إلغاء كل الفعاليات المرتقبة لاحقاً"، موضحة أن هذا القرار "اتخذ في أنقرة" بعد أسابيع من #التوتر بين ألمانيا وتركيا بسبب هذه التجمعات.

وتدور أزمة بين تركيا و #الاتحاد_الأوروبي، وخصوصاً مع ألمانيا، مع تصاعد التوتر قبل استفتاء 16 نيسان/إبريل حول إلغاء منصب رئيس الوزراء وتوسيع صلاحيات الرئيس.

وكان وزراء أتراك يرغبون في دعم حملة أردوغان لدى الشتات التركي يعتزمون المشاركة في تجمعات في ألمانيا، لكن السلطات المحلية والبلدية منعت تلك التجمعات لأسباب لوجستية.

وردت أنقرة بغضب حيث اتهم أردوغان المستشارة الألمانية، أنغيلا #ميركل، باللجوء إلى "ممارسات نازية"، ما أثار استياء شديداً في برلين.

كما هددت ميركل، الاثنين، بمنع السياسيين الأتراك من تنظيم أية تجمعات انتخابية على الأراضي الألمانية إذا لم تتوقف أنقرة عن وصف المسؤولين الألمان بممارسات "نازية".