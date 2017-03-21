طريقة غريبة لزعيم كوريا الشمالية في الاحتفال بعيد الأم

طالب زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_يونغ_أون، شعبه بالاحتفال بمولد جدته التي ولدت عشية رأس السنة الميلادية وتعرف لدى شعبها بـ"الأم المقدسة للثورة"، ولدت في 24 ديسمبر/كانون الأول 1919، وماتت في ظروف غامضة في 1949.

وذكرت صحيفة "إنديا تايمز" أن كيم يونغ أون، دعا شعبه إلى نسيان المسيح وعبادة جدّته.

وكانت جدة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ناشطة شيوعية، وانخرطت في العصابات المناهضة لليابان، ما حولها لقديسة، ويمنح الموظفون إجازة في يوم ميلادها.

وفي عام 2014، غضب كيم يونغ أون بعد أن علم بأن كوريا الجنوبية ستضع شجرة #عيد_الميلاد على الحدود، وهدد بحرب شاملة مع الدولة الجارة، ما دفع #كوريا_الجنوبية إلى التراجع عن القرار.

وفي مناسبة عيد الأم في كوريا الشمالية، يزور مئات الآلاف من مقبرتها في #جبل_تيسونغ، شمال شرق منطقة #بيونغ_يانغ حيث يقوم الزوار بتقديم باقة من الأقحوان، يقومون بشرائها من متجر بالقرب من المقبرة (قيمتها من 1000 وون وهي عملة كوريا الشمالية (0.14 دولار أميركي) إلى 20 ألف وون (2.7 دولار أميركي).

وينظم الجنود والطلاب رحلات لزيارة قبر جدة زعيم كوريا باعتبارها الأم الأولى في البلاد.