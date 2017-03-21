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تركيا تستدعي القائم بأعمال السفير الألماني

المصدر: أنقرة - رويترز
مبنى وزارة الخارجية التركية
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استدعت تركيا دبلوماسيا كبيرا من السفارة الألمانية اليوم الثلاثاء بعد أن قال رئيس #المخابرات_الألمانية قبل أيام إنه غير مقتنع بأن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة #فتح_الله_كولن هو المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في #تركيا في يوليو تموز الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن تصريحات رئيس المخابرات الخارجية الألمانية #برونو_كال التي نشرتها مجلة #دير_شبيجل يوم السبت تكشف عن "نهج متساهل وحمائي " لما تصفها أنقرة "منظمة جولن الإرهابية".

وقالت وزارة الخارجية إنها استدعت القائم بأعمال السفير الألماني وهو دبلوماسي كبير يحل محل السفير في غيابه.

كلمات دالّة

#المخابرات الألمانية, #فتح الله كولن, #تركيا, #برونو كال, #دير شبيجل

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