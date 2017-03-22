أبو الغيط: مشروع حل فلسطيني جديد في القمة العربية

نوه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأن السلطة الفلسطينية ستطرح مشروعاً جديداً في #القمة_العربية التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان نهاية هذا الشهر، لصالح #القضية_الفلسطينية يتضمن "إعادة صياغة بعض الأفكار" ضمن خطة التسوية على أن يقوم الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، بنقلها إلى واشنطن خلال #القمة_المصرية_الأميركية مطلع الشهر القادم، وذلك في حديث لصحيفة الشرق الأوسط.

ومن جانبه نفى #صائب_عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "العلم" بمبادرة جديدة، وشدد على التمسك بمبادرة السلام العربية.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، قد أشار إلى أن القمة العربية ستبحث المحاولات الإسرائيلية والأميركية لقلب #مبادرة_السلام_العربية وفق ما بات يعرف بالحل الإقليمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما شدد شعث على ضرورة وجود خطة واضحة تنطلق من مبادرة السلام لدعم الموقف الفلسطيني والضغط على #إسرائيل لإنهاء استيطانها واحتلالها.