السودان ومصر يشددان على خصوصية العلاقة بينهما

أكد وزيرا خارجية #السودان إبراهيم غندور و#مصر سامح شكري، رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو #الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الأسباب أو المبررات، وشدّدا على #خصوصية علاقات البلدين.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، فإن الطرفين "التزما بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن المشترك، والمضي قدماً نحو تنفيذ برامج #التعاون التي تم إقرارها خلال #اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي".