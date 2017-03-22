المومني: تطابق مواقف الأردن والسعودية حول قضايا المنطقة

جدد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، #محمد_المومني رفض بلاده لتدخلات #إيران بالشأن العربي، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقال الوزير خلال افتتاح #المركز_الإعلامي_للقمة_العربية في البحر الميت" نحن دائما والدول العربية عبرنا عن رفضنا للتدخلات الإيرانية بالشأن الداخلي للدول العربية.

وفي تصريحات خاصة على هامش الافتتاح، قال الوزير فيما يتعلق بزيارة العاهل السعودي للمملكة، إن هناك رؤى متطابقة بين البلدين سوف تناقش خلال القمة العربية والتحديات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.

وتابع الوزير "نتشرف بزيارة خادم الحرمين الشريفين للأردن، والتي تأتي تعبيرا عن العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين"، لافتا إلى أهمية زيارة العاهل السعودي الذي وصفه الوزير بـ "الضيف الكبير" إلى الأردن.

وعن مشاركة سوريا في القمة، قال المومني خلال الافتتاح إن مقعد وعلم #سوريا حاضران في القمة ولكن لا يوجد من يمثلها بسبب النزاع الدائر هناك.

وأوضح أن الدول العربية المشاركة في القمة العربية التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ستعمل على الملف السوري لحل الصراع الدائر في سوريا.

وحول الملف الفلسطيني، أكد الوزير أن #القضية_الفلسطينية هي القضية الرمزية والأساسية للأمة العربية التي اتخذت قرارها بحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالملف العراقي ومكافحة الإرهاب، قال إن الملف العراقي سيكون حاضراً في أعمال القمة، وأن الدول العربية ستعمل على دعم العراق ومكافحة الإرهاب، مشدداً على أن العراق يحظى بإسناد الجميع.

وبين الوزير أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القمة العربية التي تستضيفها المملكة ستكون من أكثر القمم حضورا.

وافتتح الوزير المومني ظهر الأربعاء المركز الإعلامي للقمة العربية، التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في منطقة #البحر_الميت وتبدأ اجتماعاتها التمهيدية اعتباراً من يوم غد الخميس.