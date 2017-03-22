تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية.. تبوء بالفشل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أجرت، الأربعاء، #تجربة_صاروخية جديدة منيت بالفشل، وذلك بعد أسبوعين على إطلاق بيونغ يانغ أربعة #صواريخ في ما وصفه يومها بأنه "تمرين على قصف القواعد الأميركية في #اليابان".

وقال متحدث باسم الوزارة إن #كوريا_الجنوبية والولايات المتحدة "على علم بعملية إطلاق #صاروخ_كوري شمالي، وتشتبهان بأنها منيت بالفشل".

ولم تحدد الوزارة طبيعة #الصاروخ الذي حاولت كوريا الشمالية إطلاقه.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو #صواريخ عدة فجر الأربعاء وليس صاروخا واحدا.

وأضاف المصدر أن الصواريخ أطلقت على ما يبدو من الساحل الشرقي لـ #كوريا_الشمالية، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن إطلاقها فشل.

وازداد القلق إزاء طموحات كوريا الشمالية العسكرية بعد سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ و #التجارب_النووية السنة الماضية، وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت أربعة صواريخ في إطار ما قالت إنه "تدريب على مهاجمة #القواعد_الأميركية في اليابان".

ولطالما رغبت #بيونغ_يانغ في صنع صاروخ يمكن تزويده بشحنة نووية وقادر على بلوغ #الولايات_المتحدة وهي أجرت تجربة خلال نهاية الأسبوع على محرك قوي للصواريخ بمناسبة جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الآسيوية.

وفي كانون الثاني/يناير، قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 10 #قنابل_نووية والقدرة على #إنتاج_الأسلحة باستخدام #اليورانيوم عالي التخصيب.

وعززت كوريا الشمالية إنتاج #البلوتونيوم عبر إعادة تشغيل محطة #يونغبيون النووية.